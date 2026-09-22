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الثلاثاء: 22 أيلول 2026
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أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق خلال الأيام المقبلة

  • 22 أيلول 2026
  • 08:33
أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق خلال الأيام المقبلة

خبرني - تسجل درجات الحرارة الثلاثاء، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، بين 31- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17 ، وفي المرتفعات الشمالية 27- 15، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14 ، وفي مناطق البادية 35 - 19، وفي مناطق السهول 30 - 17 ، وفي الأغوار الشمالية 36 - 23 ، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26 ، وفي البحر الميت 36 - 25، وفي خليج العقبة 37- 25 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس يومي الخميس والجمعة، معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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