ضحى العريبي تثير جدلاً في لبنان بعد فيديو من مزار سيدة لبنان

خبرني - أثارت المؤثرة التونسية ضحى العريبي جدلاً واسعاً في لبنان، بعد نشر مقاطع مصورة خلال زيارتها، برفقة عدد من أصدقائها، إلى مزار سيدة لبنان في حريصا، وسط انتقادات لطريقة تصرفها وحديثها داخل الموقع الديني.

وتركزت الانتقادات على ما ظهر في المقاطع من استعراض العريبي وأصدقائها لملابسهم داخل المزار، إلى جانب تكرارها نطق اسم "حريصا" بطريقة خاطئة وساخرة، بحسب منتقديها، وهو ما اعتبره متابعون تصرفاً لا يتناسب مع الطابع الديني للمكان وقدسيته لدى شريحة واسعة من اللبنانيين.

وتوسعت دائرة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب متابعون باحترام خصوصية المواقع الدينية وآداب زيارتها، في حين رأى آخرون أن جانباً من ردود الفعل على الواقعة كان مبالغاً فيه.

وفي أعقاب الجدل، تواصلت قناة "LBCI" مع رئيس مزار سيدة لبنان في حريصا الأب خليل علوان، الذي أكد أن الحادثة ستُتابع من خلال تدابير إدارية، وأن إجراءات قانونية ستُتخذ بحق العريبي.

وشدد علوان على أن ما حصل لا يعكس الصورة المعتادة لزوار المزار، مشيراً إلى أنه من بين الملايين الذين يقصدون سيدة لبنان قد تحدث حالات فردية مماثلة.

ومع تصاعد موجة الانتقادات، نشرت العريبي رسالة اعتذار عبر حسابها على "إنستغرام"، أكدت فيها احترامها للبنانيين ولجميع الأديان، ولا سيما المسيحية، موضحة أنها تزور حريصا للمرة الأولى، وأن ما صدر عنها لم يكن مقصوداً.