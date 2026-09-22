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استطلاع: شعبية ترمب عند أدنى مستوى في مسيرته السياسية

  • 22 أيلول 2026
  • 03:54
استطلاع شعبية ترمب عند أدنى مستوى في مسيرته السياسية

خبرني  - أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى 32%، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية، وسط تزايد استياء الجمهوريين من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل الحرب على إيران.

وأظهر الاستطلاع، الذي استمر 4 أيام وانتهى أمس الأحد، أن 73% من الجمهوريين يؤيدون أداء ترمب في منصبه، انخفاضا من 82% في استطلاع مماثل أجرته رويترز/إبسوس قبل أسبوع، حين بلغت نسبة تأييده الإجمالية 35%.

وأيد 17% فقط من المشاركين في الاستطلاع طريقة تعامل ترمب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، التي قال الأمريكيون إنها القضية الأهم في تحديد كيفية تصويتهم في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي يدافع فيها الجمهوريون عن أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس.

وتزايد الاستياء داخل صفوف الجمهوريين من أداء ترمب في هذا الملف منذ الحرب على إيران في فبراير/شباط الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل، بحسب رويترز.

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1277 أمريكيا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وبلغ هامش الخطأ فيه 3 نقاط مئوية.

وللمرة الأولى، تجاوزت نسبة الجمهوريين الذين لا يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع ارتفاع تكاليف المعيشة نسبة المؤيدين، إذ بلغت 51% مقابل 44%.

وكان ترمب قد عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 على أساس وعود بكبح التضخم وإنهاء الحروب الخارجية، وبلغت نسبة تأييده 47% في استطلاع لرويترز/إبسوس أجري في الساعات التي أعقبت أداءه اليمين.


 

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