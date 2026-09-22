صبر مورينيو ينفد.. تراجع مخيف في أرقام فينيسيوس مع ريال مدريد

لا يزال البرازيلي فينيسيوس جونيور غائبا عن مستواه المعهود هذا الموسم، لتتضاءل تدريجيا فرص بقائه في الملعب؛ إذ شهدت مباراة ديربي العاصمة استبداله في الدقيقة 54.

ولم يتردد المدرب جوزيه مورينيو في اتخاذ هذا القرار بعد أداء آخر بعيد عن التطلعات، في حين آثر الإبقاء على كيليان مبابي حتى صافرة النهاية.

صبر مورينيو ينفد

ويبدو أن صبر الجهاز الفني تجاه فينيسيوس قد بدأ بالنفاد؛ فبعد بداية موسم شهدت محاولات للمداورة وإدارة الدقائق بينه وبين مبابي لتجنب الحساسيات والمقارنات، يشير الواقع الحالي إلى تغير في التعامل مع اللاعب البرازيلي، إذ بات وجوده في التشكيلة الأساسية مهددا في ظل تراجع مردوده.

تتجلى أزمة اللاعب رقم 7 في المباريات الأربع الأخيرة التي شهدت استبداله متتاليا:

- ضد إنتر: خرج في الدقيقة 87.

- ضد رايو فايكانو: خرج في الدقيقة 89.

- ضد إلتشي: خرج في الدقيقة 68.

- ضد أتلتيكو مدريد: خرج في الدقيقة 54.

وفي المقابل، خاض مبابي 7 مباريات كاملة بمجموع 720 دقيقة، بينما لم يكمل فينيسيوس سوى 3 مباريات بمجموع 652 دقيقة، مما يوضح التحول الحاد في الاعتماد عليه.

ماذا تقول الإحصائيات؟

تظل الإحصائيات هي الحجة الأقوى في تقييم أداء البرازيلي؛ فبينما سجل مبابي 8 أهداف في 8 مباريات، يقتصر رصيد فينيسيوس على هدف واحد و3 تمريرات حاسمة (إضافة إلى الحصول على ركلة جزاء أمام بيتيس).

ويجعله هذا الرصيد الهزيل خامس هدافي الفريق خلف مبابي، وبيلينغهام، وغولر، وإسبي الذي نجح في تجاوز رصيد البرازيلي من الأهداف خلال 26 دقيقة لعب فقط موزعة على 5 مشاركات.