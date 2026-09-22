أزمة نيشان وياسمين عز تعود إلى الواجهة.. حكم جديد في دبي وآخر في مصر

خبرني - ألزمت محكمة دبي الإعلامي اللبناني نيشان بدفع 50 ألف درهم تعويضا للإعلامية المصرية ياسمين عز، في فصل جديد من النزاع القضائي الذي بدأ بعد واقعة منتدى الإعلام العربي عام 2023.

ويأتي الحكم الجديد على خلفية الدعوى المرتبطة بالخلاف الذي نشب بين نيشان وياسمين عز خلال فعاليات المنتدى في دبي، بعدما أثارت تصريحات الإعلامي اللبناني تجاه زميلته أزمة واسعة انتهت إلى مسارات قضائية في الإمارات ومصر.

وتعود بداية الواقعة إلى سبتمبر 2023 عندما كان من المقرر أن يشارك نيشان وياسمين عز في جلسة ضمن منتدى الإعلام العربي في دبي، إلا أن تأخر الإعلامية المصرية عن الحضور دفع نيشان إلى إدارة الجلسة بمفرده والتعليق على غيابها بعبارات اعتبرتها مسيئة بحقها، لتتطور الواقعة لاحقًا إلى نزاع قضائي.

وفي الإمارات أيدت محكمة التمييز في دبي في مارس 2025 حكما بإدانة نيشان في القضية المرتبطة بالواقعة وفرضت عليه غرامة قدرها 10 آلاف درهم ليصبح الحكم نهائيا في ذلك المسار القضائي.

وبالتوازي اتخذت القضية مسارا قضائيا في مصر إذ قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في أبريل 2025 بحبس نيشان شهرا مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه مع وقف التنفيذ مؤقتا، وإلزامه بدفع 50 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، على خلفية اتهامه بسب وقذف ياسمين عز.

وكان دفاع نيشان قد تقدم باستئناف على الحكم المصري، فيما استمرت الإجراءات القضائية المرتبطة بالنزاع بين الطرفين.

ويأتي الحكم الصادر في دبي اليوم ليضيف فصلا جديدا إلى القضية التي بدأت بتبادل تصريحات خلال فعالية إعلامية، قبل أن تنتقل تداعياتها إلى ساحات القضاء في أكثر من دولة.