رسميا.. دي لا فوينتي يجدد عقده مع منتخب إسبانيا

خبرني - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تجديد عقد مدرب المنتخب الأول لويس دي لا فوينتي حتى عام 2032 المقبل.

وأعلن رافائيل لوسان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتماد التجديد بشكل رسمي ويمتد العقد الجديد لدي لا فوينتي حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية 2032 المقرر إقامتها في تركيا وإيطاليا ليحصل المدرب الإسباني على عقد يمتد لستة أعوام إضافية.

وجاء تجديد عقد دي لا فوينتي بعد النجاحات الكثيرة التي حققها الأخير مع منتخب إسبانيا خلال السنوات الأخيرة وآخرها الحصول على كأس العالم هذا العام نسخة كندا، والمكسيك، وأمريكا.

كما قاد دي لا فوينتي منتخب إسبانبا للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2023 ويورو عام 2024.

وحققت إسبانيا تحت قيادة دي لا فوينتي سلسلة تاريخية من المباريات المتتالية دون هزيمة بعدما وصلت إلى 38 مباراة متتالية دون خسارة في جميع المسابقات، و39 مباراة في المواجهات الرسمية.

وتنتظر دي لا فوينتي بطولات هامة خلال الفترة المقبلة بدءا من بطولتي يورو 2028 و2032 إلى جانب كأس العالم عام 2030 المقبل والذي سوف تستضيفه إسبانيا في ملف ثلاثي مع المغرب والبرتغال.