إدانة اميركي بالشروع في القتل في واقعة إطلاق نار على ثلاثة طلاب فلسطينيين

خبرني - أدانت هيئة محلفين أمريكية رجلا بتهمة الشروع في القتل، على خلفية إطلاقه النار على ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين أثناء سيرهم قرب منزله.

ورفضت هيئة المحلفين دفاعه بـ"جنون" المتهم المستند إلى مزاعمه بأنه كان ينفذ أوامر من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والموساد.

ويواجه جيسون إيتون (51 عاما) عقوبة تصل إلى السجن المؤبد، جراء هجوم مسلح وقع في نوفمبر 2023 قرب حرم جامعة فيرمونت، والذي أدى إلى إصابة هشام العورتاني بشلل النصف السفلي من جسمه، كما أسفر عن إصابة صديقيه تحسين علي أحمد وكنان عبد الحميد.

واستغرقت هيئة المحلفين عدة ساعات من المداولات قبل التوصل إلى حكمها، عقب محاكمة استمرت أسبوعا، شهدت الاستماع إلى أقوال الطلاب الثلاثة المصابين، وخبراء نفسيين استدعتهم هيئة الدفاع والادعاء.