الولايات المتحدة.. مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مروحية إطفاء

خبرني - أفاد مسؤولون بأن طيارين اثنين لقيا حتفهما عندما تحطمت مروحيتهما بعد ظهر الأحد، أثناء تنفيذ عمليات إسقاط مياه لمكافحة حريق غابات في متنزه يوسمايت الوطني.

وأوضح بنجامين كوسيل، المتحدث باسم فريق إدارة الحوادث الفيدرالي المشرف على الاستجابة لعمليات مكافحة الحرائق، أن الطيارين هما الشخصان الوحيدان اللذان كانا على متن الطائرة، وكانا يعملان لصالح شركة الطائرات المتعاقدة "بريسيج"، ضمن طاقم متخصص في مكافحة الحرائق باستخدام الحبال للنزول من المروحيات للوصول إلى التضاريس التي يصعب الوصول إليها بطرق أخرى.

وأضاف كوسيل أن مروحية "سوبر بوما" كانت تستخدم حاوية مياه معلقة للمساعدة في إخماد الحريق عندما سقطت جنوب شرق بحيرة أوستراندر.

ولم يتم الإعلان على الفور عن تفاصيل ملابسات الحادث، ومن المقرر أن تتولى إدارة الطيران الفيدرالية ومجلس سلامة النقل الوطني التحقيق فيه.