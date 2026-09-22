(خليجي 27) تنطلق الاربعاء .. اليكم جدول المباريات والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق مسابقة كأس الخليج لكرة القدم بفارغ الصبر انطلاق النسخة السابعة والعشرين للمسابقة "خليجي 27" التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.

وتنطلق مباريات كأس الخليج "خليجي 27" على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية "الإنماء" ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري، في مدينة جدة، وتستمر حتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات.

أسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعمان والكويت.

وتتكون المجموعة الثانية من منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

في ما يلي جدول مباريات "خليجي 27"

الأربعاء 23 سبتمبر

العراق × عمان - الساعة 17:30 بتوقيت السعودية.

السعودية × الكويت – الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

الخميس 24 سبتمبر

الإمارات × اليمن – الساعة 18:55 بتوقيت السعودية

قطر × البحرين - الساعة 19:00 بتوقيت السعودية

السبت 26 سبتمبر

الكويت × العراق – الساعة 18:55 بتوقيت السعودية.

عمان × السعودية – الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

الأحد 27 سبتمبر

اليمن × قطر – الساعة 18:55 بتوقيت السعودية

البحرين × الإمارات – الساعة 19:00 بتوقيت السعودية

الثلاثاء 29 سبتمبر

السعودية × العراق – الساعة 18:30 بتوقيت السعودية

عمان × الكويت - الساعة 18:30 بتوقيت السعودية

الأربعاء 30 سبتمبر

الإمارات × قطر - الساعة 18:30 بتوقيت السعودية

البحرين × اليمن - الساعة 18:30 بتوقيت السعودية

موعد الدور نصف النهائي لـ"خليجي 27"

تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم السبت 3 أكتوبر 2026

يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية

ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى

موعد نهائي "خليجي 27"

ستقام المباراة النهائية لبطولة خليجي 27 يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

أبرز القنوات الناقلة لمسابقة "خليجي 27":

قنوات أبوظبي الرياضية

قنوات الكأس الرياضية القطرية

القنوات الرياضية السعودية

قناة العراقية الرياضية

قناة عمان الرياضية

قناة البحرين الرياضية

قنوات دبي الرياضية

قناة ثمانية السعودية.