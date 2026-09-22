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تعيين وتجديد تكليف عمداء كليات في جامعة الحسين بن طلال - أسماء

  • 22 أيلول 2026
  • 00:40
تعيين وتجديد تكليف عمداء كليات في جامعة الحسين بن طلال أسماء
شعار جامعة الحسين بن طلال

خبرني  - قرر مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال، في جلسته الاثنين، برئاسة كامل محادين، وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة عاطف الخرابشة، تعيين وتجديد تكليف عدد من عمداء الكليات والعمادات في الجامعة.

وشمل القرار تجديد تعيين كل من: إبراهيم الصرايرة، عميدًا لكلية العلوم، وعبدالله الدراوشة عميدًا لكلية العلوم التربوية، ومنصور شقيرات عميدًا لكلية البترا للسياحة والآثار، وخالد دوينع عميدًا للبحث العلمي والدراسات العليا.

كما شمل القرار تعيين محمد النصرات عميدًا لكلية الآداب، و فراس فريج عميدًا لكلية الهندسة.

وتضمّن القرار تكليف خميس آل خطاب قائمًا بأعمال عميد كلية القانون، ومحمد نعيمات قائمًا بأعمال عميد شؤون الطلبة، وعمر الشاويش قائمًا بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات.

 

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