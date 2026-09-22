سميرات: (سند) ضمن أفضل 15 مبادرة حكومية عالميًا

خبرني - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الاثنين، ان الوفد الأردني إلى لأمم المتحدة سيعرض مبادرة الحكومة الرقمية المتمثلة بتطبيق سند، مؤكدا أن التطبيق وعملية التطوير الرقمي في الأردن نالتا إعجابا عالميا.

وقال سميرات ان التطبيق في أن يكون ضمن أفضل 15 مبادرة من أصل 1500 مبادرة حكومية من 146 دولة حول العالم لافتا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة الخدمات التي يوفرها التطبيق.

وأكد سميرات أن الشباب الأردني أسهموا في تأسيس منظومة التحول الرقمي في الكثير من دول الإقليم، حيث إن 27% من الشركات الناشئة في العالم العربي أسست من قبل شباب أردنيين.