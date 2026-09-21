أسهم أوروبا تصعد بفضل قطاعي التكنولوجيا والبنوك وسط تراجع أسعار النفط

خبرني - صعدت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق الاثنين بدعم من ارتفاع قطاعي البنوك والتكنولوجيا، في حين تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، مما عزز من الرغبة العامة في المخاطرة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1%، ليسجل أكبر قفزة يومية منذ الثاني من تموز. وأغلقت أيضا معظم بورصات القارة الأوروبية على ارتفاع.

ويشكل هذا التحرك بداية إيجابية للأسبوع، إذ يقيّم المستثمرون ما إذا كان تراجع أسعار النفط الخام قد يخفف من ضغوط التضخم.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت سابق هذا الشهر لمكافحة التضخم لأن الاعتماد الشديد على واردات الوقود يجعل اقتصادات أوروبا عرضة لتقلبات أسعار النفط.

وكان قطاع البنوك بين أكبر الرابحين، إذ ارتفع 1.7 %. وزاد سهم بنك (سوسيتيه جنرال) 1.7 %، وتقدم سهم بنك (بانكو بي.بي.إم) 4.3 %. وصعد سهم بانكو بي.بي.إم بعد تكهنات إعلامية تفيد بأن (أوني كريديت) و(كريدي أجريكول) يقيّمان خطوة مشتركة بشأن المؤسسة الائتمانية الإيطالية.

وربح قطاع التكنولوجيا 1.7 %، مع تجدد الإقبال على الذكاء الاصطناعي الذي أدى إلى ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مثل (سويتيك) و(إيكسترون).

ومع ذلك، تراجعت أسهم قطاع الطاقة 0.8 %، إذ تتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو أطول سلسلة من الخسائر اليومية منذ حزيران بعد أن أشارت تقارير إلى خروج إمدادات أكثر من المتوقع من منطقة الخليج على الرغم من الصراع المستمر مع إيران.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع سينعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ بحثا عن مؤشرات بشأن العلاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية العالمية.