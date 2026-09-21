شمول 8 مدارس أساسية بمشروع التأنيث في البادية الشمالية الغربية

خبرني - قالت مديرة التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتورة منال الحويدي ان عدد المدارس التي تم شمولها بمشروع تأنيث المدارس الأساسية بلغت 8 تضم 1579 طالبا وطالبة.

وأشارت الجويدي في تصريح اليوم الاثنين الى إن قرار تأنيث هذه المدارس جاء وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتأنيث مدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس الأساسي فما دون، وإدراج التعديلات ضمن بطاقة التشكيلات المدرسية والاستفادة من فائض الكوادر النسائية التدريسية والإدارية، وتغطية الشواغر والنصابات التدريسية غير المكتملة بالتزامن مع إعادة توزيع المعلمين الذكور على المهام الإدارية في المدارس والمديرية.

ولفتت الى النتائج الإيجابية التي نتجت عن تجربة المدارس المؤنثة على الطلبة،من حيث ارتفاع أعداد الطلبة الملتحقين بتلك بالمدارس وانعكاسها الإيجابي على تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور من الأمهات، إضافة الى تزايد قبول الطلبة للعملية التدريسية من قبل المعلمات ما ساهم في تقليل التسرب من المدارس وزيادة الانضباط والالتزام بالدوام المدرسي والحصص اليومية والتفاعل معها.