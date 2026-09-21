انطلاق منافسات الدور 32 لمهرجان الواعدين

خبرني - تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات الدور 32 من مهرجان الواعدين تحت سن 13 عاماً لموسم 2026/2027، ضمن مبادرة التصدي المجتمعية للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وتأهلت فرق السوسنة السوداء (أ)، المدرسة الإنجليزية (ب)، مدينة التكتيك، مركز الجيل الذهبي أ، الفيصلي (أ)، فرسان الأردن (ب)، المدرسة الإنجليزية (أ)، الأهلي، الرهيب، شباب عين كارم، اليرموك (أ)، السوسنة السوداء (ب)، المزار الجنوبي، ذات راس، فرسان المستقبل (أ)، شباب العقبة، أصدقاء حطين، رؤى المستقبل (أ)، رؤى المستقبل (ب)، أجيال المفرق (أ)، شباب المفرق (أ)، فرسان الزرقاء، شباب البلاونة، الطبية، اتحاد جرش، الرمثا (أ)، الحسين (أ)، سهل حوران (أ)، أكاديمية الارتكاز، الصريح، جوهرة الريان، والوفاق، للدور 32، بعد تأهلها من الدور السابق.

وتقام منافسات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تتواصل منافسات الأدوار التالية بذات النظام وصولاً إلى المباراة النهائية.

ويأتي مهرجان الواعدين، ضمن إطار مسابقات برنامج التصدي للتنمية المستدامة، والذي أطلقه الاتحاد في تموز من العام 2020، واضعاً تمكين اللاعبين الواعدين والناشئين والشباب، ضمن أولوياته الرئيسية، على الرغم من التحديات الاستثنائية المحيطة.