منتخب كرة القدم تحت 23 عاما يقيم معسكراً تدريبياً في تونس

خبرني - يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاماً، بقيادة المدرب عبداللطيف جريندو، لإقامة معسكر تدريبي في تونس، يمتد من 22 أيلول حتى 5 تشرين الأول المقبل، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتضم قائمة المعسكر 25 لاعباً: سلامة سلمان، محمد الشلول، محمد علعالي، عهد الشحادات، محمد حداد، عمر الخطيب، عبدالله المنيص، عمر خضر، صلاح الدين فراش، نور الدين ياسين، أديب رمضان، قتيبة العجالين، أيهم السمامرة، قيس الشواشره، صالح فريج، محمد البيطار، محمد المحسيري، علي النعيمي، إياد العماوي، محمود ذيب، مؤمن الساكت، عبدالرحمن الزغايبة، محمود الطميزي، ناصر الدجاني، محمد قاسم.

وأجرى المنتخب تدريبه مساء اليوم الاثنين، على ملعب جاوا، فيما يغادر إلى تونس صباح غد الثلاثاء، لإقامة معسكر تدريبي حتى 5 تشرين الأول، يتخلله خوض مباريات ودية مع أندية محلية.

ويتطلع الاتحاد الأردني، من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.