*
الثلاثاء: 22 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثانية ينطلق غداً

  • 21 أيلول 2026
  • 23:51
الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثانية ينطلق غداً

خبرني - تنطلق، غدا الثلاثاء، منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثانية لموسم 2026-2027.

ويلتقي نادي عجلون مع شباب الطالبية على ملعب جرش، فيما يواجه مغير السرحان فريق مؤاب على ملعب السرحان، والطرة مع شباب صروت على ملعب الأمير هاشم، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وتتواصل منافسات الجولة الأربعاء، بلقاء كفرسوم مع صما على ملعب الأمير هاشم، والكرمل مع وادي الريان على ستاد الأمير محمد.

وتختتم منافسات الجولة الثانية الخميس بمواجهة الجليل وشباب حوارة على ملعب جرش.

وتلعب جميع المباريات عند الساعة الخامسة مساء.

ويقام دوري هذا الموسم وفق نظام البطولة الجديد، من خلال مجموعتين، وتخوض الفرق منافساتها ضمن كل مجموعة على مدار سبع جولات، وفق جدول المباريات الصادر عن الاتحاد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

انطلاق منافسات الدور 32 لمهرجان الواعدين
انطلاق منافسات الدور 32 لمهرجان الواعدين
  • 2026-09-21 23:52
منتخب كرة القدم تحت 23 عاما يقيم معسكراً تدريبياً في تونس
منتخب كرة القدم تحت 23 عاما يقيم معسكراً تدريبياً في تونس
  • 2026-09-21 23:52
الوحدات ينهي ارتباطه مع المدرب وسيم البزور
الوحدات ينهي ارتباطه مع المدرب وسيم البزور
  • 2026-09-21 23:27
رسميا.. الوحدات ينهي ارتباطه بالمدرب وسيم البزور وجهازه الفني بالتراضي
رسميا.. الوحدات ينهي ارتباطه بالمدرب وسيم البزور وجهازه الفني بالتراضي
  • 2026-09-21 23:20
الدويري يخضع لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي
الدويري يخضع لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي
  • 2026-09-21 22:58
خطوة للوراء.. مبابي يعلق على سقوط ريال مدريد في الديربي
خطوة للوراء.. مبابي يعلق على سقوط ريال مدريد في الديربي
  • 2026-09-21 21:48