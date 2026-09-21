الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثانية ينطلق غداً

خبرني - تنطلق، غدا الثلاثاء، منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثانية لموسم 2026-2027.

ويلتقي نادي عجلون مع شباب الطالبية على ملعب جرش، فيما يواجه مغير السرحان فريق مؤاب على ملعب السرحان، والطرة مع شباب صروت على ملعب الأمير هاشم، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وتتواصل منافسات الجولة الأربعاء، بلقاء كفرسوم مع صما على ملعب الأمير هاشم، والكرمل مع وادي الريان على ستاد الأمير محمد.

وتختتم منافسات الجولة الثانية الخميس بمواجهة الجليل وشباب حوارة على ملعب جرش.

وتلعب جميع المباريات عند الساعة الخامسة مساء.

ويقام دوري هذا الموسم وفق نظام البطولة الجديد، من خلال مجموعتين، وتخوض الفرق منافساتها ضمن كل مجموعة على مدار سبع جولات، وفق جدول المباريات الصادر عن الاتحاد.