ترمب يرد على المقاطعة الإعلامية بهجوم قاسٍ

خبرني - على خلفية مقاطعة أنشطته في البيت الأبيض، شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هجوماً حاداً على وسائل إعلام أميركية، متهماً إياها بتقديم تغطية سلبية له والتقليل من إنجازاته.

هذا وكتب ترمب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، الاثنين: "كما كان متوقعاً، قامت شبكة سي إن إن التي تروج للأخبار الزائفة وموقع بوليتيكو (الذي يجب أن يعيد مبلغ ال 8 ملايين دولار الذي قدمته الحكومة الأميركية لإنقاذه من الإفلاس) وشبكة إم إس إن بي سي التي كانت تُعرف سابقاً باسم MSDNC برفع دعوى قضائية للحصول على حق الدخول إلى البيت الأبيض وإلى رئيسكم أنا" وفق قوله.

وقد برر ترمب موقفه بالقول إن بعض وسائل الإعلام "لا يكتبون إلا بصورة سلبية، وينتهكون أمننا القومي من خلال نشر قصص كاذبة وتشهيرية تستند إلى مصادر مجهولة، ولا ينبغي السماح لهم بالوصول إلى أهم مكتب في أي مكان في العالم"، موضحاً أن إدارته ستستأنف على الحكم حين صدوره.



كما قال ترمب إن المكتب البيضاوي "ينبغي أن يُعامل بوقار واحترام وكرامة"، متهماً وسائل الإعلام التي ينتقدها بأنها "تتعمد التشويه والتحريف والحط من القدر" في كل ما تكتبه أو تنشره، متابعاً: "كل قصة تقريباً تتناولني أو تتعلق بي تكون سلبية وخاطئة بل وتشكل في كثير من الحالات خطراً على بلادنا! ومهما كانت إنجازاتي عظيمة، فإنهم يقللون من شأنها ويحطون من قدرها".

إلى ذلك اعتبر ترمب أن "الأخبار الكاذبة تشكل تهديداً للديمقراطية، وسأفعل كل ما هو ضروري لضمان ازدهار الولايات المتحدة الأميركية" وفق قوله.

أول ظهور لترمب "بلا صوت"

أتى هجوم ترمب بعد ظهور الرئيس الأميركي، الاثنين، في مراسم افتتاح مهبط الطائرات المروحية الجديد في البيت الأبيض، في أول فعالية رئاسية تُبث من دون تغطية تلفزيونية مشتركة من شبكات البث الأميركية الكبرى، بعد قرارها تعليق التغطية تضامناً مع "سي إن إن"، التي منعتها إدارة ترامب من دخول البيت الأبيض.

وقد بثت منصات البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي مراسم قص الشريط، من دون صوت واضح لترامب خلال أجزاء من الفعالية، فيما كان صوت المروحية الرئاسية "مارين وان" مرتفعاً، قبل أن يغادر الرئيس الأميركي إلى نيويورك.



كما لم يُرصد وجود مصورين تابعين لوكالات الأنباء لتغطية الحدث.

كانت 4 شبكات أميركية كبرى، هي "إيه بي سي" و"سي بي إس" و"إن بي سي" و"فوكس"، قد قررت، الاثنين، عدم توفير بديل عن طاقم "سي إن إن" المكلف بالتغطية المشتركة لأنشطة ترامب، ما أدى إلى تعليق التغطية التلفزيونية المشتركة للفعاليات الرئاسية.

أتى القرار بعدما منعت إدارة ترمب "سي إن إن" وMSNOW و"بوليتيكو" من تغطية البيت الأبيض، ما دفع المؤسسات الثلاث إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في واشنطن، مطالبة بإعادة وصول صحافييها إلى البيت الأبيض.