ولي العهد يبحث فرص تطوير الذكاء الاصطناعي في الأردن

خبرني - التقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خسروشاهي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوبس هيفن للتقنيات" المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، الدكتور حمزة السرحان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث لقاء ولي العهد مع خسروشاهي، مجالات التعاون في قطاع الخدمات السياحية، وآليات التنسيق مع مبادرة "Jordan Source"، وتوسيع خدمات شركة "أوبر" في الأردن.

وركز لقاء ولي العهد مع الدكتور السرحان على آليات التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية الأردنية، وفرص تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن، من خلال مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وحضر لقاء ولي العهد مع الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، فيما حضر اللقاءين، مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.