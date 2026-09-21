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قطر: أي حوار بين واشنطن وطهران يحتاج فتح مضيق هرمز

  • 21 أيلول 2026
  • 22:59
قطر أي حوار بين واشنطن وطهران يحتاج فتح مضيق هرمز

خبرني - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، إن بلاده تسعى إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حتى لو كان قصير الأمد، بما يفتح الباب أمام بدء مفاوضات بين الجانبين.

وأضاف أن أي حوار بين واشنطن وطهران يتطلب فتح مضيق هرمز والتأكد من عدم وجود تهديد باستخدام القوة العسكرية، مشيرا إلى وجود انعدام ثقة كبير بين الطرفين في الوقت الحالي، وأن كل طرف ينتظر الآخر للاستسلام.

وأوضح أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران لن يكون نهائيا، وإنما سيكون كافيا لبدء عملية التفاوض، مؤكدا حاجة المنطقة إلى حل دبلوماسي مستدام يحقق الضمانات الأمنية لجميع دولها.

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