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الدويري يخضع لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي

  • 21 أيلول 2026
  • 22:58
الدويري يخضع لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي

خبرني - أجرى لاعب منتخبنا الوطني للرجال لكرة السلة أحمد الدويري، اليوم الإثنين الموافق 21 أيلول (سبتمبر) الحالي، عملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي وإصلاح الغضروف المفصلي الجانبي، وذلك تحت إشراف الدكتور باريش كوكا أوغلو، في مستشفى أجيبادم التونيزاد في تركيا.

‏ويؤكد الاتحاد الأردني لكرة السلة أن الدويري سيخضع خلال المرحلة المقبلة لبرنامج تأهيلي وعلاجي وفق خطة طبية متخصصة، متمنيا له الشفاء التام، والعودة سريعا إلى صالات كرة السلة بأفضل جاهزية، لمواصلة مسيرته وتمثيل صقور الأردن في الاستحقاقات المقبلة.

‏ويثمن الاتحاد الجهود الطبية المبذولة في متابعة حالة اللاعب، ويؤكد وقوفه الكامل إلى جانب الدويري خلال رحلة التعافي والتأهيل، متمنيا له عودة قوية وآمنة إلى صفوف منتخبنا الوطني.

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