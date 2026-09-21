وفاة المغامر الأردني الشاب رضا الدلاتي

خبرني - توفي المغامر الأردني الشاب رضا الدلاتي، وسط حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه، الذين استذكروا شغفه بالمغامرة وحرصه على خوض تجارب جديدة ومختلفة.

وأعرب عدد من محبي الدلاتي عن حزنهم لرحيله، مستذكرين حضوره ومواقفه، فيما قدموا التعازي إلى أسرته وذويه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وخلف نبأ الوفاة حالة من الأسى بين معارفه، الذين عبروا عن تقديرهم للراحل وما تركه من ذكريات وأثر طيب لدى من عرفوه.

رحم الله رضا الدلاتي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.