الملك يحذر من فرض إسرائيل واقعًا جديدًا في القدس والضفة وغزة

خبرني - عقد الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، لقاءين مع كل من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وسمو الدوق غيّوم، دوق لكسمبورغ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الملك، بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، عمق علاقات الصداقة بين الأردن وقبرص ولكسمبورغ، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات.

وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، شدد الملك على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة، ودعم جهود سوريا ولبنان للحفاظ على أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما.

وحذر الملك من خطورة محاولات إسرائيل لاستغلال أوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، منوها إلى أن استمرار الإجراءات التصعيدية ضد الفلسطينيين ينذر بتفاقم الأزمة.

وشدد الملك على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وفق حل الدولتين، مثمنا اعتراف لكسمبورغ بالدولة الفلسطينية.

وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.