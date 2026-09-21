الملك يلتقي في نيويورك ولي عهد دولة الكويت ورئيس الوزراء اللبناني

خبرني - أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لاستدامة التهدئة في المنطقة، بما يحافظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما جلالته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وحمّل جلالة الملك ولي عهد دولة الكويت، تحياته إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما نقل سمو الشيخ صباح إلى جلالته تحيات سمو الشيخ مشعل، وتمنياته للأردن وشعبه بدوام التقدم والازدهار.

وأكد جلالته إدانته للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الكويت ودول الخليج العربي، والتي يشكل أمنها أساسا لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد جلالة الملك، لدى لقائه الدكتور سلام، على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ودعم جهود الأشقاء اللبنانيين للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره وسيادته.

وتطرق اللقاء إلى مخرجات جولة "اجتماعات العقبة" التي عقدت أخيرا في باريس حول سبل دعم الجيش اللبناني، إذ أعرب سلام عن تقدير بلاده للدعم المستمر الذي يقدمه الأردن.

وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.