الملك يؤكد حرص الأردن على البناء على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

خبرني - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته حرص الأردن على البناء على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في تشرين الثاني المقبل.

وتناول اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل ينهي التصعيد الدائر ويحفظ أمن الدول العربية وسيادتها.

كما نبه جلالة الملك إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، داعيا إلى دعم جهود لبنان وسوريا في الحفاظ على أمنهما وسلامة مواطنيهما.

ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقدير الاتحاد الأوروبي لشراكته مع الأردن، وحرصه على مواصلة توسيعها في شتى المجالات، مؤكدا أهمية دور المملكة في العمل نحو الاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.