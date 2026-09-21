خطوة للوراء.. مبابي يعلق على سقوط ريال مدريد في الديربي

خبرني - اعتبر كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، أن الخسارة أمام أتلتيكو في ديربي الدوري الإسباني تمثل "خطوة إلى الوراء"، مطالبا زملاءه بمواصلة العمل لأجل استعادة الانتصارات والألقاب.

وخسر ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2، مساء الأحد، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ليتلقى هزيمته الثانية في المسابقة هذا الموسم.

وقال مبابي، في تصريحات لصحيفة "آس"، إن الهزيمة كانت خطوة إلى الوراء، موضحا أن المباراة كانت صعبة وأن الفريق كان يرغب في تحقيق الفوز، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة مواصلة المشوار والعمل لأن الموسم لا يزال طويلا.

وعن الجدل التحكيمي الذي صاحب الديربي، أكد قائد منتخب فرنسا أنه لا يحب الحديث عن الحكام، مشيرا إلى أن لديه بعض الأفكار لكنه يفضل الاحتفاظ بها لنفسه، معتبرا أن الحكام بشر ويمكن أن يرتكبوا الأخطاء.

وشهدت المباراة عدة قرارات تحكيمية أثارت الجدل، من بينها عدم طرد كريستيان روميرو ولي كانغ إن خلال الشوط الأول، قبل أن يحصل دين هاوسن على بطاقة حمراء في الشوط الثاني.

كما نشر ريال مدريد تقريرا رسميا انتقد فيه القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء.

وشدد مبابي على أن ريال مدريد يحتاج إلى العمل وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الهدف هو إعادة الإثارة إلى الفريق والمنافسة على الألقاب.

وجاءت خسارة الديربي في وقت يسعى فيه ريال مدريد للحفاظ على موقعه في سباق صدارة الدوري الإسباني، بعدما حقق 5 انتصارات مقابل هزيمتين خلال أول 7 جولات.