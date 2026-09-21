"غوغل" تفتح باب الحجز لحواسيب "Googlebook" بسعر 899 دولارًا والمدعومة بذكاء جيميناي

خبرني - فتحت شركة ألفابت، مالكة "غوغل"، يوم الاثنين باب الطلب المسبق على "Googlebook"، وهي فئة جديدة من الحواسيب المحمولة عالية الفئة المخصصة لمستخدمي أندرويد، والمبنية حول أدوات الذكاء الاصطناعي "جيميناي" الخاصة بالشركة.

وقالت الشركة إن الطرازات الأولى من شركات آيسر، وأسوس، وديل، وإتش بي، ولينوفو، والتي ستبدأ أسعارها من 899 دولارًا، ستعمل بمعالجات إنتل أو كوالكوم، مع عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة، بحسب "رويترز".

ويأتي إطلاق هذه الأجهزة في الوقت الذي تتوسع فيه شركة أبل بشكل أكبر في سوق الحواسيب المحمولة منخفضة السعر من خلال جهاز MacBook Neo، الذي يبلغ سعره 699 دولارًا، ما يزيد المنافسة في سوق استهدف فيه مصنعو أجهزة Chromebook منذ فترة طويلة الطلاب والمستهلكين الذين يبحثون عن أجهزة بأسعار مناسبة وبساطة في الاستخدام.



وتوسع أجهزة "Googlebook" هذه المعادلة لتشمل الحواسيب المحمولة عالية الفئة، من خلال أجهزة أكثر قوة وميزات للذكاء الاصطناعي وتكامل أكبر مع أندرويد، في أحدث مساعي "غوغل" لتقديم جهاز رائد يستعرض إمكانات نظام ChromeOS، بعد جهازي Pixelbook في عام 2017 وPixelbook Go في عام 2019.

وتتضمن المجموعة أدوات ذكاء جيميناي الاصطناعي، التي يمكنها مساعدة المستخدمين في صياغة النصوص وتنظيمها، وطرح أسئلة حول المحتوى الظاهر على شاشاتهم، واستئناف المهام من هاتف يعمل بنظام أندرويد.

ويعتمد الجهاز على مجموعة تقنيات أندرويد، إلى جانب الأسس البرمجية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية من ChromeOS، بهدف جعل الانتقال بين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر أكثر سلاسة.