3 مليون ناخب فلسطيني يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية

خبرني - قالت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، إن نحو ثلاث ملايين فلسطيني في الضفة الغربية -بما فيها القدس- وقطاع غزة، يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بيانات حول الخريطة الديموغرافية للناخبين، أن العدد الإجمالي لأصحاب حق الاقتراع يبلغ 2.97 مليون مواطن ومواطنة، موزعين بواقع 1.24 مليون في قطاع غزة و1.59 مليون في الضفة الغربية، و140 ألفا من حملة الهوية المقدسية في مدينة القدس.

وبينت أن هذه الأرقام تمثل المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاقتراع وفقا للقانون، أي من سيبلغون الثامنة عشرة من العمر يوم الاقتراع.

وأظهرت البيانات أن الذين لم يصوتوا في انتخابات عامة من قبل، يشكلون الأغلبية من أصحاب حق الاقتراع، إذ يبلغ عدد من تقل أعمارهم عن 38 عاما 1.50 مليون ناخب وناخبة، بما نسبته 53% من إجمالي أصحاب حق الاقتراع. وتكتسب هذه الفئة أهمية خاصة في الانتخابات المقبلة، في ظل مرور نحو عقدين على آخر انتخابات للمجلس التشريعي.

وفي التوزيع وفق النوع الاجتماعي، أظهرت البيانات أن النساء يشكلن 49.9% من إجمالي الناخبين، مقابل 50.1% للذكور، ما يعكس تقاربا في الوزن الانتخابي بين النساء والرجال.

وتشير البيانات المتعلقة بالتوزيع العمري للناخبين إلى أن الفئة من 18 إلى 24 عاما تشكل 17.5% من إجمالي الناخبين، والفئة من 25 إلى 35 عاما 30.6%، فيما تبلغ نسبة الفئة من 36 إلى 45 عاما 20.8%، والفئة من 46 إلى 55 عاما 14.3%، ومن هم فوق 55 عاما 16.8% من إجمالي عدد الناخبين.

كما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب حق الاقتراع في الضفة الغربية 51 ألفا بما نسبته 3.2% -فيما لا تتوفر بيانات مشابهة في قطاع غزة– علما أن اللجنة ستتخذ الترتيبات اللازمة لتسهيل مشاركتهم وموائمة مراكز ومحطات الاقتراع لاحتياجاتهم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية يوم السبت 28 تشرين الثاني 2026، فيما تبدأ مرحلة الترشح صباح يوم 26 أيلول الجاري وتستمر حتى مساء 7 تشرين الأول المقبل، وفق الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية.