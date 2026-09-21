محافظ الطفيلة: تسريع إجراءات معالجة البؤر المعرضة للسيول والانجرافات

خبرني - أكد محافظ الطفيلة سلطان الماضي، أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بمعالجة البؤر الساخنة المعرضة للسيول والانجرافات، والحد من انعكاساتها على الطرق والمنشآت والبنية التحتية، مشيراً إلى وجود نحو 50 موقعاً تحتاج إلى متابعة ميدانية وإجراءات وقائية قبل دخول الموسم المطري.

وأوضح في تصريح الاثنين أن الجهات التنفيذية والخدمية ستعمل على صيانة مجاري السيول والأودية والعبارات الصندوقية والأنبوبية وتصريف مياه الأمطار، وإزالة الأتربة والطمي والمخلفات التي قد تعيق حركة المياه، مع إعطاء الأولوية للمواقع الأكثر عرضة للخطر في عفرا وسيل الحسا وبصيرا والعيص والعينا ووادي زيد وغيرها، ورفع جاهزية الآليات والمعدات وكاسحات الثلوج والفرق الميدانية، وتحديث بيانات فرق الطوارئ، وتعزيز التنسيق مع غرف العمليات، ومراجعة جاهزية مراكز الإيواء لضمان سرعة الاستجابة عند الحاجة.

من جانبه، قال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى محمد الكريميين، إن التعاون مع مديرية الأشغال يمثل ضرورة لمعالجة الملفات الخدمية المشتركة، خاصة تصريف مياه الأمطار وصيانة الطرق ومعالجة المواقع التي تكررت فيها الانجرافات، مؤكداً أن المعالجة الفاعلة تتطلب معالجة أسباب الضرر وليس آثاره فقط.

بدوره، أوضح مدير أشغال الطفيلة رعد السحيمات أن المديرية جهزت تسعة فرق ميدانية، واستأجرت نحو 20 آلية، لافتا الى أنه جرى تنظيف نحو 240 عبارة أنبوبية، إلى جانب التوجه لتنفيذ عبارات صندوقية في عدد من المواقع.