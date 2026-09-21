مراهق مغربي يقطع 100 كيلومتر داخل عجلة حافلة بلد الوليد الإسباني

خبرني - في واقعة مروعة كادت أن تتحول إلى مأساة، عاش فريق بلد الوليد الإسباني لحظات من الذهول خلال رحلة عودته من مدينة سبتة، بعد اكتشاف مراهق مغربي يبلغ من العمر 17 عاماً كان مختبئاً في محور عجلات حافلة الفريق.

وكان الفريق قد تعادل، الأحد، أمام نادي سبتة بهدف لمثله على ملعب (ألفونسو موروبي)، قبل أن يستقل حافلته عائداً إلى الديار.

ووفقاً لصحيفة (ماركا) الإسبانية، انطلقت البعثة من ميناء سبتة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، لتصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء بعد ساعات من الإبحار عبر مضيق جبل طارق، وبعد قطع أكثر من 100 كيلومتر براً انطلاقاً من ميناء الجزيرة الخضراء، وعلى مشارف مدينة شريش، دوّى صراخ استغاثة داخل هيكل الحافلة، ما دفع السائق إلى إيقافها فوراً.



ليكتشف أعضاء البعثة أن مصدر الصوت قاصر مغربي كان قد تسلل إلى أسفل الحافلة واختبأ في أحد محاور عجلاتها منذ تواجدها في ميناء سبتة.

وكشفت (ماركا) أن الشاب عبر المضيق وهو متشبث في باطن الحافلة، في رحلة محفوفة بالموت استمرت لساعات، قبل أن تخور قواه ويطلق صرخة "النجدة" التي أنقذت حياته.

ورغم هول الحادث، فإن القاصر نجا بأعجوبة ولم يصب سوى ببعض الكدمات والرضوض الطفيفة، حيث تم تسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة لوضعه تحت تصرف السلطات.