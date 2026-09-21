ضيوف جدد ومقالب مختلفة.. رامز جلال يبدأ التحضير لبرنامج رمضان 2027

خبرني - بدأ الفنان المصري رامز جلال التحضيرات الأولية لبرنامجه الشهير للمقالب، استعدادًا لعرضه ضمن موسم رمضان 2027، بعد سنوات من تقديم البرنامج الذي ارتبط بالموسم الرمضاني وحقق متابعة واسعة من الجمهور.

وكشفت مصادر لمواقع إعلام محلية أن رامز جلال يعمل خلال الفترة الحالية على وضع الخطوط الرئيسية لفكرة الموسم الجديد، بالتزامن مع دراسة التفاصيل المتعلقة بالمقالب وطريقة تنفيذها، إلى جانب تحديد أماكن التصوير، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل الإعداد والتصوير خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يستضيف البرنامج مجموعة من نجوم الفن والرياضة والمشاهير، وفق ما جرت عليه مواسمه السابقة، فيما لا تزال أسماء الضيوف محاطة بالتكتم، إلى حين استكمال الاتفاقات المتعلقة بالمشاركة وبدء عمليات التصوير.

ويأتي التحضير لبرنامج رامز جلال في رمضان 2027 بالتزامن مع استمرار حضوره في برامج المقالب التي ارتبطت بجدول المشاهدة الرمضاني على مدار سنوات، وحظيت بمتابعة واسعة من الجمهور.

رامز جلال يعود إلى السينما بفيلم «بيج رامي»

وعلى جانب السينما، يستعد رامز جلال للعودة إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم «بيج رامي»، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات، منذ مشاركته في فيلم «أخي فوق الشجرة».

وشارك رامز جلال في بطولة فيلم «أخي فوق الشجرة» عدد من الفنانين، بينهم نسرين طافش، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد.

أبطال فيلم «بيج رامي»

يشارك رامز جلال في بطولة فيلم «بيج رامي» مجموعة من الفنانين، بينهم محمد أنور، ومحمد عبدالرحمن، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي، وبسمة بوسيل، ومصطفى أبو سريع، وإسماعيل فرغلي، ومتولي السيد.

والفيلم من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، ويتولى محمود كريم مهمة الإخراج، ضمن فريق العمل الذي يجتمع مع رامز جلال في تجربته السينمائية الجديدة.

قصة فيلم «بيج رامي»

تدور أحداث فيلم «بيج رامي» في إطار كوميدي خيالي، حول طفل مشاغب يحب المغامرات، يتناول دواءً غامضًا يؤدي إلى تحوله بين ليلة وضحاها إلى رجل بالغ.

ويجد الطفل نفسه أمام حياة جديدة يحاول التأقلم معها، بينما يخوض سلسلة من المواقف الطريفة والمغامرات غير المتوقعة، قبل أن يدخل في قصة حب تقوده إلى مجموعة من المفارقات الكوميدية.