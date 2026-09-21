رئيس الأركان يتفقد إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى ويؤكد أعلى درجات الجاهزية

خبرني - تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الاثنين، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة وقائد الوحدة.

واستمع اللواء الركن الحراسيس، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى إيجاز حول أبرز المنجزات ضمن خطة التحول، ومراحل تنفيذها، والواجبات العملياتية والتدريبية، ومستويات الجاهزية، والجهود المبذولة لتنفيذ الواجبات الوطنية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

كما اطلع على الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير القدرات العملياتية والفنية، ورفع مستوى الكفاءة، بما يواكب مسيرة التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وخلال جولة ميدانية، تابع اللواء الركن الحراسيس سير العمل ومستوى تنفيذ الواجبات، مؤكداً أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية، ومواصلة التدريب والتأهيل والتحديث، والاستثمار في القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية.

وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بمستوى الكفاءة والانضباط والاحترافية الذي أظهره منتسبو الوحدة، مثمناً جهودهم في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم.