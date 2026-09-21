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الدويري يرجح وقوف جهات داخلية أو خارجية وراء انفجارات سورية

  • 21 أيلول 2026
  • 20:39
الدويري يرجح وقوف جهات داخلية أو خارجية وراء انفجارات سورية

خبرني - رجّح الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن تكون بعض الانفجارات التي وقعت مؤخرًا في سوريا ناجمة عن فعل متعمد، مشيرًا إلى احتمال تورط جهات داخلية أو خارجية.

وقال الدويري إن قائمة الجهات المحتملة قد تشمل بقايا النظام السابق، أو تنظيم «داعش»، أو أطرافًا رافضة للواقع الجديد، أو إسرائيل، مؤكدًا أن تحديد الجهة المسؤولة يحتاج إلى تحقيق وأدلة واضحة.

وأوضح أن مستودعات الأسلحة تُنشأ وفق أنظمة هندسية محددة، وتخضع لإجراءات ثابتة في التخزين والإدارة، ويشرف عليها أشخاص مؤهلون، ما يجعل التعامل معها على أنها مجرد مخلفات عشوائية للحرب أمرًا غير دقيق.


وأضاف أن طبيعة هذه المستودعات وآليات تأمينها تعزز احتمال أن تكون بعض الانفجارات قد وقعت بفعل فاعل، سواء من داخل البلاد أو خارجها.

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