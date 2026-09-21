أسعار آيفون 18 برو ماكس.. كل ما تريد معرفته قبل الشراء

خبرني - تتجه الأنظار إلى أبل وهاتفها المرتقب iPhone 18 Pro Max، المتوقع أن يقدم معالجا متطورا وتقنيات كاميرا حديثة.

وتكشف شركة أبل عن مجموعة من التحديثات الجوهرية التي تستهدف تحسين الأداء، وتجربة التصوير، وكفاءة استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق.

ما هي المواصفات الفنية لهاتف iPhone 18 Pro Max؟

يأتي الهاتف بعتاد قوي يجعله في صدارة الهواتف الرائدة من حيث السرعة والأداء، وتتلخص أبرز المواصفات الفنية فيما يلي:



الشاشة: شاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بطلب مقاس 6.9 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع حواف أكثر نحافة وسطوع أعلى تحت أشعة الشمس.

المعالج: معالج A20 Pro المصنوع بتقنية 2 نانومتر، والذي يوفر أداءً أسرع بكثير مع تحسين هائل في كفاءة الطاقة والذكاء الاصطناعي.

الذاكرة والتخزين: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (Apple Intelligence)، مع خيارات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل حتى 1 تيرابايت.

البطارية والشحن: بطارية ذات سعة أكبر تدعم الشحن السريع وشحن MagSafe اللاسلكي بقدرة أعلى، مع تحسينات ملحوظة في عمر البطارية بفضل المعالج الجديد.

ما هي مواصفات كاميرا هاتف iPhone 18 Pro Max؟

الكاميرا الخلفية: منظومة كاميرا ثلاثية تتضمن عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة، وعدسة فائقة اتساع الزاوية 48 ميجابكسل، وعدسة تقريب (Telephoto) متطورة.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 18 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 مع سنسور SL 3D للعزل والتعرف على بصمة الوجه .

يدعم زر Action Button و زر Camera Control للتحكم بالكاميرا بشكل احترافي للتصوير والزوم والتحكم في فتحة العدسة والاضاءة ومميزات أخرى .

ما هي مميزات هاتف iPhone 18 Pro Max؟

يسعى الهاتف إلى تقديم تجربة أداء استثنائية من خلال دمج عدة تقنيات حديثة، أبرزها:

فتحة عدسة متغيرة لأول مرة: تتيح للكاميرا الرئيسية التحكم في كمية الضوء الداخلي وفقًا لظروف الإضاءة المختلفة، مما يحسن من جودة الصور الليلية والعمق البصري (العزل).

تقنية الشريحة السفلية للشاشة: محاولات جديدة لدمج المستشعرات أو تقليل مساحة الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island) لتوفير مساحة عرض أكبر.

تحسينات الذكاء الاصطناعي: معالجة فورية ومتقدمة للصور والفيديوهات، وتحسين أداء المساعد الصوتي والمهام الذكية داخل نظام iOS.

يأتي الهاتف مقاومًا للماء والغبار بشهادة الـ IP68 المقاوم للماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة .

وفقا لموقع " موبيزل" فإن أسعار آيفون 18 برو ماكس في الخارج كالتالي:

النسخة 256 غيغا بسعر 1300 دولار

النسخة 512 غيغا بسعر 1500 دولار

النسخة 1 تيرا بسعر 1900 دولار

النسخة 2 تيرا بسعر 2500 دولار و

أسعار آيفون 18 برو ماكس في مصر

النسخة 256 غيغا بسعر 107500 جنيه

النسخة 512 غيغا بسعر 129900 جنيه

النسخة 1 تيرا بسعر 165500 جنية (ضمان محلي زيرو ضريبة)

أسعار آيفون 18 برو ماكس في السعودية

النسخة 256 غيغا بسعر 6100 ريال

النسخة 512 غيغا بسعر 7100 ريال

النسخة 1 تيرا بسعر 9100 ريال

النسخة 2 تيرا بسعر 12100 ريال

أسعار آيفون 18 برو ماكس في الإمارات