حقيقة توقيف أفرا أوغلو في مطار إسطنبول.. تفاصيل التحقيقات التي شملت مشاهير تركيا

خبرني - أثارت الفنانة التركية أفرا ساراتش أوغلو جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن توقيفها في مطار إسطنبول عقب عودتها من فرنسا، على خلفية تحقيقات مرتبطة بقضية مخدرات شملت عددًا من المشاهير في تركيا.

وعادت نجمة مسلسل «الطائر الرفراف» إلى تركيا يوم الإثنين، بعد انتهاء رحلة عمل في فرنسا، لتجد اسمها ضمن الإجراءات التي تجريها النيابة العامة في باكيركوي، وفق ما نقلته تقارير إعلامية تركية.

بحسب المعلومات المتداولة، خضعت أفرا ساراتش أوغلو لإجراءات قانونية وفحوص طبية عقب وصولها إلى مطار إسطنبول، ضمن التحقيقات الجارية في القضية.

وانتشرت بعد ذلك أخبار تفيد بتوقيف الفنانة التركية، إلا أن وكالة أعمالها نفت هذه التفاصيل، موضحة أنها عادت إلى تركيا بشكل طبيعي، ثم توجهت من تلقاء نفسها إلى الجهات المختصة للإدلاء بإفادتها.

وأكدت الوكالة، وفق تصريحات نقلتها الصحفية التركية بيرسين، عدم اتخاذ قرار توقيف بحق أفرا، مشيرة إلى أن ما حدث جاء في إطار إجراءات التحقيق فقط.

جاء اسم أفرا ساراتش أوغلو ضمن قائمة تضم 24 شخصًا في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في باكيركوي، بحسب التقارير التركية.

وضمت القائمة عددًا من الأسماء المعروفة في الوسط الفني والرياضي، بينهم الممثل أراس بولوت إينيملي، والممثلة مليسا سيزن، والممثلة نيلبيري شاهينكايا، ومغني الراب سيفو، ولاعب كرة القدم السابق حسن شاش.

وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا في تركيا بسبب ارتباطها بعدد من الشخصيات الشهيرة، بينما تستمر الإجراءات القانونية للكشف عن تفاصيل التحقيق.

كانت أفرا ساراتش أوغلو قد نفت سابقًا وجودها داخل تركيا وقت انتشار أخبار التحقيقات، موضحة أنها كانت خارج البلاد بسبب ارتباطها بعمل مهني.

وأكدت أنها ستعود إلى تركيا عقب انتهاء التزاماتها، وأنها ستتعاون مع الجهات المختصة للإدلاء بإفادتها واستكمال الإجراءات المطلوبة.

ولا يعني ورود اسم أي شخص ضمن تحقيقات أو خضوعه لإجراءات قانونية ثبوت ارتكاب مخالفة أو جريمة، إذ تبقى النتائج النهائية مرتبطة بما تقرره الجهات القضائية المختصة.