الاعتداء على معلم في بني كنانة.. والتربية تحيل القضية للأمن

خبرني - تعرض أحد معلمي مدرسة ثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أحد مواطني المنطقة، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وقالت مديرة التربية والتعليم للواء بني كنانة، الدكتورة هدى الشطناوي، إن المديرية تابعت حادثة الاعتداء على المعلم منذ بدايتها، مؤكدة تحويل القضية إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأعربت الشطناوي عن تمنياتها بالسلامة للمعلم المعتدى عليه، مشيرة إلى استمرار متابعة القضية ضمن الأطر الرسمية المعتمدة.

وبحسب مصدر، فأن المعلم تقدم بشكوى رسمية لدى الجهات الأمنية، التي باشرت التحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب بالاعتداء.