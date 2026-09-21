نادية رشاد تفاجئ جمهورها باعتزال الفن

خبرني - فاجأت الفنانة المصرية نادية رشاد جمهورها بإعلان اعتزالها العمل الفني بصورة نهائية، مؤكدة توقفها عن التمثيل وكتابة السيناريو، بعد مسيرة طويلة قدمت خلالها عددًا من الأعمال التي تركت بصمة لدى المشاهدين.

وكشفت نادية رشاد عن قرارها من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، أعلنت فيها اكتفاءها بما قدمته طوال مشوارها الفني.

نادية رشاد تعلن اعتزال التمثيل والكتابة

وأكدت الفنانة المصرية أنها لم تعد ترغب في ممارسة التمثيل أو كتابة السيناريو، كما وجهت رسالة مباشرة إلى زملائها في الوسط الفني، أوضحت خلالها أنها لا ترحب بتلقي اتصالات تتعلق بالعمل خلال المرحلة المقبلة.

وكتبت نادية رشاد: «لكل من يهمه الأمر، أنا لم أعد أمثل أو أكتب السيناريو، ولا أرحب بمكالمة من أي زميل، رغم احترامي للجميع، أعتز بما قدمت واكتفيت».

وجاءت رسالتها لتعلن بصورة واضحة إسدال الستار على مسيرتها الفنية، سواء أمام الكاميرا أو في مجال الكتابة.

آخر أعمال نادية رشاد

وكان مسلسل «وبينا ميعاد» من أحدث الأعمال التي ظهرت خلالها نادية رشاد، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، وخالد أنور، وبسمة، ووفاء صادق، ومحمد سليمان، وداليا شوقي.

والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وحقق حضورًا جماهيريًا خلال عرضه.

أبرز أعمال نادية رشاد

وقدمت نادية رشاد على مدار مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين أدوار مختلفة، ونجحت من خلالها في تكوين حضور مميز لدى الجمهور المصري والعربي.

ومن أشهر أعمالها مسلسل «أرابيسك»، و«آسفة أرفض الطلاق»، و«المفسدون في الأرض»، و«أم كلثوم»، و«الطوفان»، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى.

وبإعلانها الاعتزال، تنهي نادية رشاد رحلة امتدت لسنوات في عالم الفن، مؤكدة اعتزازها بما قدمته ورغبتها في الاكتفاء بمشوارها السابق.