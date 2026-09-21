ضربة مخدرات في الضفة.. ضبط 214 ألف حبة مخدرة بقيمة 10 ملايين شيقل

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، إن الشرطة تمكنت اليوم، من خلال عملية مشتركة ونوعية، من ضبط أكثر من 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاجون والترامادول، تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيقل.

وأوضح ارزيقات أن العملية نفذها مركز شرطة بيت جالا وفرع مكافحة المخدرات والشرطة الخاصة، عقب الاشتباه بمركبة وضبطها وتفتيشها، حيث عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب المشتبه بأنها مخدرة، كانت مخبأة داخل علب دخان.

وأضاف أن المضبوطات شملت 197 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الكبتاجون، وأكثر من 17 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الترامادول، وتقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 10 ملايين شيقل.

وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات، تمهيدا لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.