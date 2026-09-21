الاردن .. هل يحق لسائق التوصيل تفتيش الطرود قبل نقلها؟

خبرني - كشفت شركات عاملة في قطاع التوصيل عن آلية التعامل مع طلبات المطاعم والطرود، مؤكدة ضرورة الالتزام بإجراءات تضمن سلامة الوجبات والمحافظة على جودة الطعام خلال عملية التوصيل من المطعم إلى الزبون.

وأوضحت الشركات أن الوجبات والأطعمة التي يستلمها مندوبو التوصيل من المطاعم يجب أن تكون مغلقة ومحكمة الإغلاق عند الاستلام، ولا يسمح للمندوب بفتحها خلال عملية التوصيل، على أن يتم تسليمها للزبون بالحالة التي استلمها بها.

وبحسب التوضيحات، يتعين على مندوب التوصيل التأكد من محتويات الطرد قبل استلامه، خصوصا في حال كانت الشحنة لا تحتوي على مواد غذائية، حيث يتم الاطلاع على محتوياتها وإغلاقها أمام المندوب قبل نقلها إلى المستلم.

وأكدت الشركات أن هذه التعليمات يتم توضيحها وتدريب جميع مندوبي التوصيل عليها منذ بداية عملهم، بما يضمن الالتزام بإجراءات الاستلام والتسليم وعدم فتح الطرود خلال عملية النقل.

وشددت على وجود فرق في التعامل بين طلبات الطعام والطرود الأخرى، إذ لا يسمح بفتح الوجبات الغذائية بعد استلامها من المطعم، وذلك في إطار المحافظة على سلامة الغذاء وجودته والالتزام بالتعليمات والاشتراطات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان وصول طلبات الطعام إلى الزبائن بالحالة نفسها التي خرجت بها من المطاعم، والحفاظ على جودة الوجبات وسلامتها حتى إتمام عملية التسليم.