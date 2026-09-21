بشارة للأردنيين.. الزراعة تتوقع وفرة زيت الزيتون وانخفاض الأسعار

خبرني - توقعت وزارة الزراعة أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون في الموسم الحالي نحو 30 ألف طن، مقابل احتياجات المملكة المقدرة بنحو 27 ألف طن، في ظل مؤشرات أولية مبشرة للموسم.

وقال مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة للثروة النباتية خليل عمرو، في حديث لـ"المملكة"، إن المعطيات الأولية تشير إلى موسم مبشر، متوقعا أن يكون الإنتاج المحلي وافيا لاحتياجات المملكة.

وأضاف أن من المتوقع انخفاض أسعار زيت الزيتون مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن الأسعار تتحدد وفقا لتفاعل كميات المعروض مع الطلب، إلى جانب جودة الزيت وتصنيفه.

وأوضح أن احتياجات المملكة تبلغ نحو 27 ألف طن من زيت الزيتون، في حين بلغ إنتاج الموسم الماضي نحو 16.8 ألف طن، ما أدى إلى فجوة تراوحت بين 9 و11 ألف طن، دفعت وزارة الزراعة إلى السماح بالاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية.

وبين عمرو أن قطف ثمار الزيتون المخصصة للكبيس والتخليل يبدأ من نهاية أيلول وحتى منتصف تشرين الأول، فيما تمتد الفترة المناسبة لقطف الثمار المخصصة للعصر وإنتاج زيت الزيتون من منتصف تشرين الأول وحتى نهاية تشرين الثاني.

وتوقع أن تكون أسعار زيت الزيتون في الموسم الحالي أقل من 100 دينار، مشيرا إلى أن السعر العادل هو الذي يكون في متناول المواطن، وفي الوقت ذاته يغطي تكاليف المزارع ويحقق له عائدا مجديا، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا تحدد الأسعار.

وفيما يتعلق بالاستيراد، أوضح عمرو أن الموسم الماضي كان استثنائيا نتيجة الانخفاض الكبير في معدلات هطول الأمطار، مؤكدا أن المملكة تعتمد في الأصل على إنتاجها المحلي لتغطية احتياجاتها، وأن الاستيراد جاء لتغطية الفجوة التي شهدها الموسم الماضي.