305 أطنان تبغ في الأردن خلال عام.. بالأرقام: الأحمر يتفوق على الهيشي

خبرني - أظهرت بيانات رسمية أن الأردن أنتج 305.9 طن من التبغ بنوعيه الأحمر والهيشي خلال العام الماضي.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت المساحة المزروعة بالدخان الأحمر 391.5 دونم، حُصد منها 388.5 دونم، فيما بلغ الإنتاج الإجمالي 219.5 طن، بمعدل إنتاجية وصل إلى 0.56 طن للدونم الواحد.

في المقابل، بلغت المساحة المزروعة بالدخان الهيشي 213 دونما، حُصد منها 206.1 دونم، بإنتاج إجمالي بلغ 86.4 طن، وبمعدل إنتاجية وصل إلى 0.42 طن للدونم.

ويختلف الصنفان من حيث الخصائص الزراعية، إذ يعرف الدخان الهيشي محليا باسم "الهيشة"، وينتمي إلى نوع Nicotiana rustica، ويمتاز بقدرته على النمو في البيئات الجافة والتربة الأقل جودة، كما يحتوي على نسب مرتفعة من النيكوتين، وتتميز أوراقه بصغر حجمها وسماكتها.

أما الدخان الأحمر، وينتمي إلى نوع Nicotiana tabacum، فيعد من أصناف التبغ التجاري الشائعة، وتتميز نباتاته بأوراق أوسع وأكبر حجما ووزنا، ويتطلب ظروف خدمة زراعية وموارد مائية أعلى، لكنه يحقق إنتاجية أكبر من حيث وزن المحصول للدونم.