واتساب يختبر تحويل الكلام إلى رسائل نصية

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة على أجهزة أندرويد تتيح للمستخدمين إملاء الرسائل صوتيا وتحويل كلامهم إلى نص قبل إرساله، بدلا من تسجيل رسالة صوتية وإرسالها، حيث رصد موقع دبليو آيه بيتا إنفو (WABetaInfo) الميزة في الإصدار التجريبي 2.26.37.8، لكنه أوضح أنها لا تزال قيد التطوير ولم تُفعَّل بعد لمختبري النسخة التجريبية.
الكلام يتحول إلى نص داخل المحادثة
بحسب دبليو آيه بيتا إنفو، تخطط واتساب لإضافة زر مخصص للإملاء داخل شريط كتابة الرسائل، وعند استخدامه للمرة الأولى، سيظهر شرح مختصر للميزة، مع مطالبة المستخدم باختيار اللغة، ثم يدخل التطبيق في وضع الاستماع ويعرض مؤشرا يفيد بأنه يستمع إلى الكلام.
بعد الانتهاء من تحويل الصوت إلى نص، يستطيع المستخدم مراجعة الرسالة قبل إرسالها، مع إمكانية إلغاء التسجيل بدلا من إرساله، ومن المتوقع أن تعمل الميزة في المحادثات الفردية والمجموعات والقنوات، على أن يتلقى الطرف الآخر رسالة نصية عادية، لا التسجيل الصوتي الذي نطق به المرسل.
معالجة الصوت على الهاتف
الجانب الأبرز في الميزة هو إمكانية إجراء عملية تحويل الكلام إلى نص دون اتصال بالإنترنت، وتعتمد واتساب، وفقا للمعلومات المتاحة، على حزم لغوية تنزل مسبقا إلى الهاتف، بحيث تتم معالجة الصوت محليا على الجهاز، بدلا من إرساله إلى خوادم خارجية لتحويله إلى نص.
وهذه الآلية ليست جديدة بالكامل داخل واتساب، إذ تستخدم الشركة التقنية نفسها في ميزة تفريغ الرسائل الصوتية، التي تتيح تحويل الرسائل الصوتية المستلمة إلى نص، ويؤكد مركز مساعدة واتساب أن نصوص الرسائل الصوتية تنشأ على جهاز المستخدم، وأن الرسائل الصوتية تظل محمية بالتشفير التام بين الطرفين.
وكانت واتساب قد بدأت أيضا اختبار حزم لغوية إضافية لتفريغ الرسائل الصوتية، بينها الألمانية والفرنسية والإيطالية واليابانية ومتغيرات إضافية من الإنجليزية، وتخزن هذه الحزم محليا على الجهاز، لتتيح إجراء عملية التفريغ دون اتصال بالإنترنت.
ليست رسائل ترسل دون إنترنت
ورغم وصف الميزة بأنها تعمل دون اتصال بالإنترنت، فإن ذلك لا يعني أن واتساب ستتيح إرسال الرسائل إلى المستلمين أثناء انقطاع الشبكة، والمقصود هو أن عملية تحويل الكلام إلى نص يمكن أن تتم محليا دون اتصال، بينما يحتاج إرسال الرسالة النصية إلى الاتصال بالإنترنت كالمعتاد.
ويختلف ذلك أيضا عن ميزة تفريغ الرسائل الصوتية الحالية؛ فالأخيرة تحول تسجيلا صوتيا وصل إلى المستخدم إلى نص يمكن قراءته، بينما الميزة الجديدة تحول كلام المستخدم نفسه إلى رسالة نصية قبل الإرسال.
الخصوصية في مقدمة الميزة
يمكن للمعالجة المحلية أن تقلل الحاجة إلى إرسال التسجيل الصوتي إلى خدمة خارجية لتحليله، وهو ما قد يوفر مستوى إضافيا من الخصوصية. ويذكر دبليو آيه بيتا إنفو أن استخدام حزم اللغة على الجهاز يعني أن التسجيل لا يرسل إلى أطراف ثالثة قبل تحويله إلى نص، فيما يؤكد مركز مساعدة واتساب أن معالجة تفريغ الرسائل الصوتية تتم على الجهاز.
لكن الميزة لم تحصل بعد على موعد رسمي للإطلاق، ولا تزال واتساب تطورها لأجهزة أندرويد، كما أن موقع الزر وطريقة عمله قد يتغيران قبل طرحها النهائي، ولا يوجد تأكيد حالي بشأن موعد وصولها إلى جميع المستخدمين أو إطلاقها على أنظمة أخرى.
وبذلك لا يتعلق الاختبار بإرسال الرسائل دون إنترنت، بل بإتاحة إملاء الرسالة صوتيا وتحويلها إلى نص محليا على الهاتف دون اتصال، ثم إرسال النص بالطريقة المعتادة عند توفر الشبكة.