واتساب يختبر تحويل الكلام إلى رسائل نصية

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة على أجهزة أندرويد تتيح للمستخدمين إملاء الرسائل صوتيا وتحويل كلامهم إلى نص قبل إرساله، بدلا من تسجيل رسالة صوتية وإرسالها، حيث رصد موقع دبليو آيه بيتا إنفو (WABetaInfo) الميزة في الإصدار التجريبي 2.26.37.8، لكنه أوضح أنها لا تزال قيد التطوير ولم تُفعَّل بعد لمختبري النسخة التجريبية.

الكلام يتحول إلى نص داخل المحادثة

بحسب دبليو آيه بيتا إنفو، تخطط واتساب لإضافة زر مخصص للإملاء داخل شريط كتابة الرسائل، وعند استخدامه للمرة الأولى، سيظهر شرح مختصر للميزة، مع مطالبة المستخدم باختيار اللغة، ثم يدخل التطبيق في وضع الاستماع ويعرض مؤشرا يفيد بأنه يستمع إلى الكلام.

بعد الانتهاء من تحويل الصوت إلى نص، يستطيع المستخدم مراجعة الرسالة قبل إرسالها، مع إمكانية إلغاء التسجيل بدلا من إرساله، ومن المتوقع أن تعمل الميزة في المحادثات الفردية والمجموعات والقنوات، على أن يتلقى الطرف الآخر رسالة نصية عادية، لا التسجيل الصوتي الذي نطق به المرسل.