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"التنمية الاجتماعية": غزة بحاجة عاجلة إلى نصف مليون خيمة وشادر

  • 21 أيلول 2026
  • 18:28
التنمية الاجتماعية غزة بحاجة عاجلة إلى نصف مليون خيمة وشادر

خبرني - أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة نداءات الاستغاثة الموجّهة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، مطالبةً بالإسراع في إدخال مستلزمات الإيواء الطارئة، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية التي تطال مئات الآلاف من العائلات النازحة.

وأوضحت الوزارة أن عدد النازحين يترواح حاليًا بين 1.2 و1.5 مليون شخص، يعيشون في مخيمات مكتظة ومكشوفة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وأن ما بين 70% و80% من الخيام والمآوي تعرضت للتلف والتهالك بفعل الظروف الجوية وطول فترة الاستخدام.

وقالت الوزارة إن الاحتياجات الطارئة تتضمن 200 ألف خيمة جديدة و300 ألف شادر بلاستيكي مقاوم للظروف الجوية.

وطالبت الوزارة الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل ورفع القيود المفروضة على إدخال الشحنات الإغاثية، لتدارك الوضع الإنساني المتدهور والحيلولة دون وقوع كارثة أكبر.

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