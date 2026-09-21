مصر تستعد لاحتفالية كبرى في الذكرى الـ50 لرحيل عبدالحليم حافظ

خبرني - تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة حفل فني ضخم في 28 مايو/ أيار 2027، احتفاءً بمرور 50 عامًا على رحيل الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، أحد أبرز رموز الغناء العربي، الذي توفي في 30 مارس 1977 بعد مسيرة فنية ترك خلالها إرثًا غنائيًا لا يزال حاضرًا.

ويأتي الحفل المرتقب ليعيد تقديم مجموعة من أشهر أعمال العندليب الأسمر، في ليلة موسيقية تجمع بين روائع التراث الغنائي المصري والرؤية الفنية الحديثة، ضمن احتفالية تهدف إلى تكريم مسيرة أحد أبرز الأصوات التي أثرت في تاريخ الموسيقى العربية.

ومن المنتظر أن تكشف الجهة المنظمة خلال الفترة المقبلة عن أسماء الفنانين المشاركين في الحفل، إلى جانب تفاصيل البرنامج الغنائي وموعد طرح التذاكر، مع الإعلان عن عدد من المفاجآت التي يجري إعدادها للجمهور.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة فعاليات فنية وثقافية تنظمها شركة RMC في مواقع تاريخية وتراثية داخل مصر، وشهدت خلال الفترة الماضية عددًا من العروض التي جمعت بين التكنولوجيا الحديثة والأعمال الفنية الكلاسيكية.

ومن أبرز هذه الفعاليات حفل أم كلثوم الذي قدم بتقنية الهولوجرام التفاعلية داخل قصر عابدين التاريخي، إلى جانب حفل السوبرانو العالمية فاطمة سعيد بقيادة المايسترو نادر عباسي، والذي شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا من داخل مصر وخارجها.

كما سبق للشركة تنظيم حفل "سواح" لتكريم عبد الحليم حافظ داخل المتحف المصري الكبير، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، في احتفاء خاص بمسيرة العندليب وأغنياته التي ما زالت تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي.

ويُعد عبد الحليم حافظ من أبرز الأسماء في تاريخ الأغنية العربية، حيث قدم خلال مشواره الفني عشرات الأغاني التي أصبحت من علامات الموسيقى المصرية، ولا تزال أعماله تحضر في المناسبات الفنية والاحتفالات حتى بعد مرور عقود على رحيله.