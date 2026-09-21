هدف من مقصية مذهلة ومطالبات بمنحه جائزة بوشكاش .. شاهد واحكم !

خبرني - احتفى نادي كلوب أمريكا المكسيكي عبر حساباته الرسمية، بهدف خيالي سجله نجمه الكولومبي ميغيل بورخا، بضربة مقصية رائعة في شباك غريمه تشيفاس غوادالاخارا، ضمن منافسات الدوري المكسيكي لكرة القدم "الكلاسيكو الوطني".

وجاء الهدف المذهل في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، عندما كان كلوب أمريكا متأخرا بهدفين دون رد. وتلقى بورخا عرضية متقنة من زميله برايان رودريغيز، ليطير في الهواء ويحولها بضربة مقصية خلفية قوية سكنت شباك حارس تشيفاس، مقلصا الفارق إلى (2-1)، قبل أن ينجح فريقه في إدراك التعادل بعدها بثلاث دقائق فقط.

إشادة إعلامية ومطالبات بـ"بوشكاش"

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الخاص بالهدف عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليحظى بإشادة واسعة من قِبل الجماهير ووسائل الإعلام التي وصفت الهدف بأنه "عالمي".

وعلّقت النسخة المكسيكية من صحيفة "آس" (AS) الإسبانية على الهدف قائلة: "ميغيل بورخا يسجل هدفا عالميا يستحق جائزة بوشكاش في الكلاسيكو الوطني".

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "إل إسبيكتادور" (El Espectador) تقريرا بعنوان: "هدف ميغيل أنخيل بورخا الرائع من ضربة مقصية يجوب العالم"، مشيرة إلى تزايد المطالبات الجماهيرية والإعلامية بترشيح الهدف لجائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أطلق جائزة بوشكاش عام 2009، تخليدا لذكرى أسطورة الكرة المجرية فيرينتس بوشكاش، وتُمنح الجائزة سنويا لصاحب أجمل هدف في العالم، بغض النظر عن جنسية اللاعب أو المسابقة التي سُجل فيها الهدف.