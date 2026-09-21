الضمان: أكثر من 361 ألف مستخدم للتطبيق الجديد خلال 7 أيام من إطلاقه

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد مستخدمي تطبيقها الهاتفي الجديد المخصص للأفراد بلغ (361652) مستخدم خلال الأيام السبعة الأولى من إطلاقه، مبينةً أن هذا الإقبال الواسع يأتي بعد إطلاق النسخة الجديدة والمطوّرة من تطبيق الضمان الاجتماعي الجديد المتوفر عبر متجري Google Play وApp Store باسم "الضمان الاجتماعي الأردني أو SSC Jordan .

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن وصول عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من (361) ألف خلال الأيام السبعة الأولى من إطلاقه يعكس حجم الاهتمام بالخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسة لتسهيل وصول المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين إلى الخدمات التي تتناسب مع أوضاعهم التأمينية واحتياجاتهم، وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان.

التطبيق الجديد يتعرّف تلقائياً على الحالة التأمينية للمستخدم

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن التطبيق الجديد يتعرّف تلقائياً على الحالة التأمينية للمستخدم، ويعرض له الخدمات التي تتناسب مع وضعه، بحيث يحصل كل مستخدم على تجربة أكثر وضوحاً، دون الحاجة إلى البحث بين الخدمات غير المرتبطة بحالته التأمينية.

خدمات جديدة تضاف تباعاً إلى التطبيق

وأكدت المؤسسة أنها مستمرة في تطوير التطبيق وتوسيع الخدمات المتاحة من خلاله، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة، من بينها الاحتساب الافتراضي للراتب التقاعدي المبكر والوجوبي، والدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وخدمة طلب المعالجة الطبية الفورية لإصابة العمل، وخدمة "اشمل نفسك".

ودعت المؤسسة جمهورها إلى تحميل التطبيق أو تحديث النسخة الموجودة لديهم، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عليه، ومتابعة الخدمات الجديدة التي ستتم إضافتها تباعاً.