جهاز قطر للاستثمار وجي بي مورغان يطلقان شراكة بقيمة 20 مليار دولار

خبرني - أعلن جهاز قطر للاستثمار وجي بي مورغان لإدارة الأصول توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار، تستهدف الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة والاستفادة من القدرات الاستثمارية للطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المرحلة الأولى من الشراكة تتوزع على مسارين، أولهما محفظة للأسهم العامة بقيمة 15 مليار دولار، والثاني مبادرة بقيمة 5 مليارات دولار للاستثمار في الأسواق الخاصة ودعم الشركات المتوسطة في الولايات المتحدة.

الأسهم العامة

بموجب المسار الأول، ستتولى جي بي مورغان لإدارة الأصول إدارة محافظ أسهم عالمية مخصصة لجهاز قطر للاستثمار بقيمة 15 مليار دولار، بهدف دعم الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل للجهاز.

وستعتمد المحافظ على قدرات جي بي مورغان في الإدارة النشطة للأسهم ومنصتها الاستثمارية العالمية ومواردها البحثية.

الأسواق الخاصة

يتضمن المسار الثاني مبادرة بقيمة 5 مليارات دولار تركز على توفير التمويل للشركات المتوسطة في الولايات المتحدة في قطاعات الصناعة والخدمات والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وسيوفر جهاز قطر للاستثمار وجي بي مورغان لإدارة الأصول التمويل الأولي لهذه الشركات ضمن استراتيجية الاستثمار في الأسواق الخاصة.

وتستهدف الشراكة الجمع بين النظرة الاستثمارية طويلة الأجل لجهاز قطر للاستثمار وخبرات جي بي مورغان لإدارة الأصول، بما يعزز قدرة الطرفين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد سيف السويدي إن الشراكة تمثل خطوة نحو استكشاف فرص استثمارية جديدة للطرفين وتحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال البرامج المشتركة وتبادل الأفكار.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لجي بي مورغان لإدارة الأصول والثروات ماري كالاهان إيردوز إن الشركة ستعمل على دعم الدور المؤسسي لجهاز قطر للاستثمار وتوفير حلول استثمارية مخصصة.