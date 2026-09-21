ماذا يعني رمز (Qi) على شاحن هاتفك؟

خبرني - ربما لاحظت رمز "Qi" المطبوع على الشاحن اللاسلكي لهاتفك، سواء في المنزل أو داخل السيارة، لكن هل تعرف ماذا يعني هذا الرمز؟

ببساطة، يشير "Qi" إلى أن الشاحن يدعم أحد أشهر معايير الشحن اللاسلكي، بما يسمح بشحن الأجهزة المتوافقة دون الحاجة إلى توصيل كابل مباشر بالهاتف.

ويعتمد معيار Qi على تقنية الحث الكهرومغناطيسي لنقل الطاقة من الشاحن إلى الهاتف أو أي جهاز آخر متوافق، ما يجعل عملية الشحن تتم لاسلكيا بمجرد وضع الجهاز على سطح الشحن.

معيار عالمي للشحن اللاسلكي

أصبح Qi خلال السنوات الماضية المعيار الأكثر انتشارا في مجال الشحن اللاسلكي للأجهزة المحمولة وملحقاتها، بعدما سبقت ظهوره تقنيات أخرى مثل Powermat وTouchstone التابعة لشركة Palm، لكنها لم تحقق الانتشار نفسه.

ويشرف على تطوير معيار Qi واعتماد الأجهزة المتوافقة معه اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC)، الذي أطلق المعيار لأول مرة عام 2010 بقدرة شحن لم تتجاوز 5 واط.

ومنذ ذلك الحين، شهدت التقنية تطورات كبيرة، لتدعم إصدارات أحدث قدرات شحن أعلى، إلى جانب الشحن المغناطيسي الذي ساعدت تقنية MagSafe من Apple في زيادة شعبيته.

من 5 واط إلى 25 واط

لم يتوقف تطور Qi عند تحسين سرعة الشحن، بل شمل أيضا تعزيز استقرار الاتصال بين الجهاز والشاحن وتحسين التوافق وإضافة آليات لاكتشاف الأجسام الغريبة، بما يرفع مستوى الأمان أثناء عملية الشحن.

وفي عام 2017، أضاف المعيار دعم ملف الطاقة الممتد (EPP)، الذي أتاح شحنا لاسلكيا يصل إلى 15 واط للأجهزة المتوافقة، بينما أصبح معيار 5 واط الأصلي يعرف باسم ملف الطاقة الأساسي (BPP).

وفي عام 2023، ظهر Qi2 باعتباره الجيل الجديد من التقنية، مستفيدا من مفهوم الشحن المغناطيسي، مع تقديم الملف المغناطيسي للطاقة (MPP)، الذي يساعد على وضع الهاتف والشاحن في الموضع الصحيح لتحقيق كفاءة أفضل.

أما أحدث التطورات فجاءت مع Qi2 25W في عام 2025، الذي رفع قدرة الشحن إلى 25 واط.

هل كل الهواتف تدعم Qi2؟

رغم انتشار الشحن اللاسلكي في الهواتف الذكية الحديثة، فإن دعم المعيار وقدرة الشحن يختلفان من جهاز إلى آخر، لذلك لا يكفي أن يكون الهاتف مزودا بخاصية الشحن اللاسلكي لمعرفة السرعة التي يمكنه الوصول إليها.

ومن بين الأجهزة التي تدعم أحدث تقنيات Qi، بحسب التقرير، سلسلة Pixel 11، وPixel 10 Pro XL، وبعض طرازات iPhone 17، إلى جانب Samsung Galaxy S26 Ultra.

وللتأكد من دعم هاتف معين للشحن اللاسلكي، ينصح بالرجوع إلى المواصفات الرسمية للجهاز أو دليل المستخدم، حيث توضح هذه المعلومات إصدار Qi المدعوم وقدرة الشحن القصوى.

لماذا قد لا تحصل على أسرع شحن رغم استخدام Qi؟

وجود شعار Qi على الهاتف والشاحن لا يعني بالضرورة أنك ستحصل على أعلى سرعة شحن متاحة للهاتف.

فبعض الشركات تستخدم تقنيات شحن لاسلكي خاصة بها إلى جانب معيار Qi، بهدف الوصول إلى سرعات أعلى، ومن الأمثلة على ذلك تقنية AirVOOC من OnePlus، التي تتيح شحنا لاسلكيا بقدرة تصل إلى 50 واط مع الأجهزة والشواحن المتوافقة معها.

وبالتالي، يمكن استخدام شاحن Qi عادي لشحن هاتف يدعم تقنية خاصة، لكن الاستفادة من أقصى سرعة شحن تتطلب عادةً استخدام الشاحن الخاص الذي يدعم التقنية التي تعتمدها الشركة.

رمز "Qi" ليس مجرد علامة تجارية على الشاحن، بل هو إشارة إلى توافق الجهاز مع معيار عالمي للشحن اللاسلكي، ومع تطور المعيار من 5 واط في بداياته إلى 25 واط في أحدث إصداراته، أصبح Qi جزءا أساسيا من منظومة الشحن الحديثة، غير أن سرعة الشحن الفعلية تعتمد على الهاتف والشاحن وإصدار Qi المدعوم، وقد تتطلب بعض السرعات العالية استخدام تقنية وشاحن خاصين بالشركة المصنعة.