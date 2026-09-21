البنك العربي الراعي الاستراتيجي للمؤتمر العربي الإقليمي حول (دعم التنمية والاستثمار في سوريا)

خبرني - قدم البنك العربي رعايته الاستراتيجية لفعاليات المؤتمر العربي الإقليمي والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين تحت عنوان "الشراكة الاقتصادية والمصرفية العربية نحو دعم التنمية والاستثمار في سوريا"، والذي يقام تحت رعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل شركس، وحضور معالي حاكم مصرف سورية المركزي السيد محمد رسلان، ومعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد يحيى شنار، الى جانب نخبة من صناع القرار والمصرفيين والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية من الدول العربية والجمهورية العربية السورية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار تعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي والمصرفي العربي مع سوريا، ومناقشة سبل دعم التنمية والاستثمار، وتطوير القطاع المصرفي، الى جانب بحث الفرص والتحديات المرتبطة بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ودور القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية في تمويل المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المالي، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية.

كما يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المرتبطة بالاستثمارات العربية والأجنبية، وتعزيز العلاقات المصرفية وتطوير خدمات التجارة الخارجية والتحويلات المالية، ودعم التحول الرقمي والابتكار المالي والتكنولوجيا المصرفية الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتنمية الكفاءات البشرية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسسات المالية والمصرفية العربية.

وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرصه المتواصل على دعم المبادرات والفعاليات المصرفية والمالية والاقتصادية في الأردن والمنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي، ومواكبة أبرز المستجدات والتطورات في القطاع المالي والمصرفي، فضلاً عن تعزيز أُطر التعاون العربي المشترك بما يُسهم في خلق فرص استثمارية واعدة وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تخدم المنطقة بأسرها.

كما شارك البنك العربي – سورية في المؤتمر، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجموعة البنك العربي عززت حضورها في السوق السوري تزامناً مع الذكرى العشرين لتأسيس البنك العربي سورية والذي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية لعملائه من مختلف القطاعات عبر شبكة فروعه المنتشرة في سورية، مستفيداً من الخبرات الواسعة لمجموعة البنك العربي وشبكتها المصرفية العالمية والتي تعتبر واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً وتضم أكثر من 600 فرع، ويقع مركزها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية.