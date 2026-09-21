جيميناي سيتذكر أماكن اشيائك الشخصية .. 5 تغييرات جديدة تصل إلى هواتف أندرويد هذا الشهر

خبرني - أطلقت غوغل خلال سبتمبر/أيلول الحالي مجموعة من المزايا الجديدة لهواتف أندرويد، ضمن ما تسميه تحديث أندرويد لسبتمبر/أيلول (September Android Drop)، في حزمة تركز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتحسين تجربة استخدام الهاتف أثناء التنقل، إلى جانب إضافة أدوات جديدة إلى تطبيق الرسائل، وتبدأ المزايا عادة بالوصول تدريجيا، وفق نوع الهاتف وإصدار أندرويد والخدمات المتاحة في كل منطقة.

تضيف غوغل إلى جيميناي (Gemini) قدرة على تذكر أماكن الأشياء التي يضعها المستخدم في المنزل أو في أماكن أخرى، حتى إذا لم تكن مزودة بأجهزة تتبع.

ويمكن للمستخدم أن يطلب من جيميناي، على سبيل المثال، تذكر المكان الذي وضع فيه جواز السفر أو مفتاحا احتياطيا، ليحفظ موقعه في خدمة فايند هَب (Find Hub)، مع إمكانية إرفاق صورة للشيء. وعند الحاجة إليه لاحقا، يستطيع المستخدم سؤال جيميناي عن مكانه أو الرجوع إلى تبويب مخصص للأشياء التي جرى حفظ مواقعها.

وتتوفر الميزة على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 16 أو أحدث، وفي البلدان التي تتوفر فيها خدمتا جيميناي وفايند هَب.

"موشن أسيست" لتقليل دوار الحركة

تقدم غوغل أداة موشن أسيست (Motion Assist) لمساعدة المستخدمين على تقليل الشعور بدوار الحركة عند استخدام الهاتف أثناء ركوب السيارة.

وتضيف الأداة مجموعة من النقاط المتحركة فوق الشاشة، تتحرك بالتزامن مع حركة المركبة، بهدف تقليل التباين بين الحركة التي تراها العين والحركة التي يشعر بها الجسم، ويمكن ضبط الأداة للعمل تلقائيا، أو إضافتها إلى الإعدادات السريعة، مع خيارات لتخصيص شكل النقاط ودرجة شفافيتها، كما تتطلب الميزة هاتفا يعمل بنظام أندرويد 17.

"غايدِد فيجن" لفهم ما تراه الكاميرا

توسع غوغل قدرات جيميناي لايف (Gemini Live) من خلال ميزة غايدِد فيجن (Guided Vision)، التي تستخدم كاميرا الهاتف لتقديم أوصاف صوتية لما يظهر أمام المستخدم.

وصممت الميزة بالتعاون مع مجتمعات المكفوفين وضعاف البصر، ويمكن استخدامها في مهام مثل قراءة النصوص الصغيرة على المنتجات، أو المساعدة في قراءة قائمة طعام في مكان منخفض الإضاءة، أو التعرف إلى بعض الأشياء المنزلية.

وإذا لم تكن الكاميرا موجهة بالشكل المناسب، يمكن للميزة تقديم توجيهات صوتية للمستخدم لإعادة ضبط الإطار، أو تحريك الكاميرا، أو توجيهها نحو جسم معين.

وتقول غوغل إن الميزة ستصل إلى الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 9 أو أحدث في البلدان التي تتوفر فيها خدمة جيميناي، كما تحذر الشركة من الاعتماد عليها في الملاحة أو اكتشاف العوائق، لأنها قد تقدم معلومات غير دقيقة.

"غوغل كيب" داخل "غوغل ماسيجز "

تتيح غوغل الآن استخدام غوغل كيب (Google Keep) مباشرة من داخل تطبيق غوغل ماسيجز (Google Messages)، بما يسمح للمستخدمين بإنشاء الملاحظات والقوائم وتعديلها بصورة مشتركة دون مغادرة المحادثة.

ويمكن، مثلا، إنشاء قائمة مشتريات أو ملاحظات خاصة برحلة ومشاركتها مع أفراد المجموعة، بحيث يستطيع المشاركون عرضها وتعديلها وإضافة أفكار جديدة إليها. ويبدأ طرح الميزة في غوغل ماسيجز خلال سبتمبر/أيلول.

تخصيص المحادثات بالخلفيات والسمات

يحصل غوغل ماسيجز كذلك على ميزة سمة المحادثة (Chat Theme)، التي تمنح المستخدم قدرة أكبر على تخصيص مظهر كل محادثة.

ويمكن اختيار خلفية جاهزة أو استخدام صورة شخصية، إلى جانب تغيير الألوان، فيما تتكيف فقاعات الرسائل مع المظهر المختار. وتقول غوغل إن ميزة سمة المحادثة متاحة للاستخدام حاليا في غوغل ماسيجز.

تحديثات تصل تدريجيا

لا تصل الميزات الخمس بالضرورة إلى جميع الهواتف في الوقت نفسه، فبعضها مرتبط بإصدار محدد من أندرويد، وبعضها يعتمد على توفر خدمات غوغل في الدولة أو المنطقة، وتوضح غوغل أن طرح الميزات يتم تدريجيا، لذلك قد يختلف موعد ظهورها من جهاز إلى آخر.

ويعكس تحديث أندرويد لسبتمبر/أيلول الحالي توجه غوغل إلى إضافة وظائف جديدة إلى أندرويد على مدار العام، بدل حصر التطوير في الإصدارات الرئيسية للنظام، مع توسيع حضور الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية، وتطوير أدوات الوصول والتواصل.