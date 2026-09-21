الاتحاد الأوروبي يغرّم غوغل أكثر من 400 مليون .. ما القصة ؟

خبرني - أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا الاثنين فرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو (462 مليون دولار) على شركة غوغل، لانتهاكها القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة الإيرلندية المكلفة بتطبيق قواعد التكتل في هذا المجال إن عملاق التكنولوجيا انتهك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات بين أيار 2018 وشباط 2020.

وفي قرارها النهائي عقب تحقيق بدأ في شباط 2020، خلصت الهيئة إلى أن غوغل انتهكت النظام الأوروبي "في ما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات وسجل المواقع".

وقال نائب مفوض الهيئة غراهام دويل إنه "نتيجة لإخفاقات غوغل، ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تُستخدم، على سبيل المثال، للتأثير فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم".

وأضاف أن "احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم فاقم فقدانهم السيطرة عليها".

وإلى جانب الغرامة، أمرت الهيئة غوغل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون ستة أشهر.

وردا على ذلك، قالت غوغل إن "القضية تتعلق بسياسات سابقة جرى تحديثها منذ ذلك الحين".

وأضافت الشركة في بيان "منذ عام 2019، أدخلنا تحسينات كبيرة على ممارساتنا وأطلقنا أدوات متطورة تسهّل إدارة بيانات المواقع".